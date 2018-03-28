США і Польща підписали контракт на постачання ПРО Patriot

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду на поставку до країни американської системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє Reuters.

Це найбільший до цього часу контракт на постачання озброєння до Польщі.

"Ми заплатимо за систему Patriot разом з системою управління полем бою ми заплатимо 4,75 млрд доларів. Це добра ціна" - заявив міністр.

Перші поставки мають розпочатися за чотири роки.

В першій з двох фаз доставки американська влада погодилася продати Польщі 16 пускових установок, 208 ракет, чотири радіолокаційні станції з радарами. США також погодилися, щоб польські комплекси були інтегровані з системою IBCS, передбачає створення комплексної автоматизованої системи управління військами на полі бою.