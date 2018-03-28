Трамп продовжив на рік санкції щодо РФ через кібератаки на США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій щодо Російської Федерації через кібератаки проти США. Про це йдеться в повідомленні від 27 березня на сайті Білого дому.

"Ці суттєві шкідливі дії, пов’язані з кіберзлочинністю, продовжують створювати незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. З цієї причини надзвичайна ситуація в країні, оголошена 1 квітня 2015 року, повинна продовжувати свою дію після 1 квітня 2018 року", – повідомляється в документі.

Нагадаємо, у лютому представниця Держдепартаменту США Хізер Нойерт заявила, що через санкції Сполучених Штатів російський бюджет недоотримав близько $3 мільярдів.