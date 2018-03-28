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Трамп продовжив на рік санкції щодо РФ через кібератаки на США

28 березня, 2018 - 09:25
Фото AP

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій щодо Російської Федерації через кібератаки проти США. Про це йдеться в повідомленні від 27 березня на сайті Білого дому.

"Ці суттєві шкідливі дії, пов’язані з кіберзлочинністю, продовжують створювати незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. З цієї причини надзвичайна ситуація в країні, оголошена 1 квітня 2015 року, повинна продовжувати свою дію після 1 квітня 2018 року", – повідомляється в документі.

Нагадаємо, у лютому представниця Держдепартаменту США Хізер Нойерт заявила, що через санкції Сполучених Штатів російський бюджет недоотримав близько $3 мільярдів.

Джерело: День

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