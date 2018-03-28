У М'янмі обрали нового президента

Парламент М'янми в середу, 28 березня, більшістю голосів обрав новим президентом країни 66-річного Він Мьіна, колишнього спікера нижньої палати парламенту і представника правлячої Національної ліги за демократію (НЛД). Про це повідомляє AP, передає "РБК-Україна".

За даними The Myanmar Times, його кандидатуру підтримали більшість з присутніх депутатів 636.

При цьому зазначимо, що зараз в М'янмі роль президента зводиться до церемоніальним функцій, так як основна влада належить лідеру НЛД.

Нагадаємо, президент М'янми Тхін Чжо 21 березня подав у відставку після двох років правління. 71-річний глава держави заявив про те, що йде зі своєї посади, щоб "відпочити". Як відомо, Чжо став першим за 50 років лідером М'янми, який не є представником збройних сил. Професор університету був обраний президентом в березні 2016 року після виборів, на яких перемогла Національна ліга за демократію, очолювана Аун Сан Су Чжі. Сама вона не змогла стати президентом з-за того, що її сини мають британське підданство.