У Миколаєві відтворили десантування ст. лейтенанта Костянтина Ольшанського

Сьогодні в Миколаєві на честь 74-ї річниці визволення міста від німецьких загарбників уже сучасними героями була проведена репродукція легендарного десантування ст. лейтенанта Костянтина Ольшанського.

На березі Південного Бугу біля селища Богоявленська, звідки почала свій рейд на шлюпках легендарна група морських піхотинців, вже сучасний герой, командир спецназу, зачитав перед присутніми той наказ 1944 року, згідно з яким група безстрашних десантників приступила до звільнення міста Миколаєва.

Такий захід було проведено вперше. У ньому взяли участь як миколаївські студенти з трьох вишів міста, так і воїни-інтернаціоналісти, волонтери, прикордонники, учасники вже сучасної російсько-української війни.

Сьогодні хлопці пройшли на чотирьох шлюпках і поклали пам'ятні вінки на воду в тих місцях, де легендарні десантники починали свій рейд і де висадилися на берег в порту і прийняли нерівний бій з німцями, чим відволікли головні сили ворога, що дозволило радянській армії почати наступ і звільнити місто. На місці висадки десанту сьогодні учасників репродукції зустрів буксир, що носить ім'я Костянтина Ольшанського.

Як сказав один із учасників репродукції, захисник донецького аеропорту "Миколайович", у нас є з кого брати приклад і ми не посоромимо подвиг наших дідів і прадідів. За словами одного з організаторів акції полковника запасу Валентина Горбаня, сьогоднішня подія була організована згідно з планом Миколаївської міськради з ініціативи первинної організації ветеранів Другої світової війни і праці Миколаївського морського торгового порту, воїнів АТО, 73-го спеціального морського центру.

Юрій КОШКОВСЬКИЙ, Миколаїв, фото автора