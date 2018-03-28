У РФ оголосили остаточну кількість жертв пожежі в Кемерові

Під час пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в м. Кемерово (РФ) загинули 64 людини, безвісти зниклих немає. Про це заявив заступник глави МНС РФ Владлен Аксьонов, повідомляє "Інтерфакс".

За словами чиновника, влада не має даних про громадян, зниклих безвісти в результаті пожежі в торговому центрі в Кемерові, загальне число жертв - 64 людини.

"Зниклих безвісти немає. Інформації про родичів, які не знають, де їхні близькі, ми не маємо", - сказав Аксьонов в середу журналістам.

Він зазначив, що "упізнані 27 осіб, при цьому по шести необхідно провести додаткову експертизу".

У свою чергу віце-губернатор Кузбасу Володимир Чернов не зміг відповісти на питання, чому в Слідчий комітет надійшли заяви про 67 зниклих безвісти.

"Слідча група Слідчого комітету працює у відповідності з тими вимогами, які у них є. Ми теж бачимо ось ці невеликі суперечні цифри. Найімовірніше, на якомусь етапі вони (цифри) будуть зіставлятися, чому Слідчий комітет робить такі висновки. Поки офіційна цифра - 64 (загиблих)", - сказав Чернов.

Крім того, активіст Расим Яролиев повідомив, що члени ініціативної групи, які займаються пошуком зниклих у пожежі в ТРЦ "Зимова вишня", скоригували свій список загиблих і зниклих безвісти.

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"Після перевірки інформації список скоротився з 86 до 77 осіб: 25 упізнаних загиблих, 39 безвісти зниклих і 13 осіб, інформацію про зникнення яких нам дало населення", - сказав Яролиев.

Він пояснив, що список скоротився в тому числі тому, що люди давали дані жінок з дівочими прізвищами.

Пожежа в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово сталася в неділю 25 березня. Займання виникло на останньому поверсі, де перебували кінозали, і де в неділю було багато дітей. Після перших слідчих заходів було з'ясовано, що в ТЦ вже тиждень не працювала автоматична пожежна сигналізація, а справну примусову систему оповіщення після початку спалаху не включив охоронець ТЦ.

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