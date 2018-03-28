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У РФ суд оголосив перерву у справі Сущенка до 23 квітня

28 березня, 2018 - 16:17
Фото з відкритих джерел

Московський районний суд (Російська Федерація) оголосив перерву у засіданні по справі незаконно утримуваного в РФ українського журналіста Романа Сущенка до 23 квітня 2018 року. Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін у Twitter.

"У процесі Сущенка оголошено перерву до 23 квітня 2018 року. З 24 квітня сторона захисту перейде до подання доказів", - написав він.

Нагадаємо, раніше Фейгін повідомляв, що сьогодні, 28 березня 2018 року, Московський міський суд (Російська Федерація) у справі утримуваного в РФ українського журналіста Романа Сущенка почав допит головного свідка обвинувачення. Роман Сущенко провину не визнав.

Сущенко був затриманий у Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Російської Федерації, Сущенко є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство".

Джерело: День

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