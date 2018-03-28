У РФ суд оголосив перерву у справі Сущенка до 23 квітня

Московський районний суд (Російська Федерація) оголосив перерву у засіданні по справі незаконно утримуваного в РФ українського журналіста Романа Сущенка до 23 квітня 2018 року. Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін у Twitter.

"У процесі Сущенка оголошено перерву до 23 квітня 2018 року. З 24 квітня сторона захисту перейде до подання доказів", - написав він.

В процессе по Сущенко объявлен перерыв до 23 апреля 2018 года. С 24 апреля сторона защиты перейдёт к представлению доказательств. — Mark Feygin (@FeyginMark) March 28, 2018

Нагадаємо, раніше Фейгін повідомляв, що сьогодні, 28 березня 2018 року, Московський міський суд (Російська Федерація) у справі утримуваного в РФ українського журналіста Романа Сущенка почав допит головного свідка обвинувачення. Роман Сущенко провину не визнав.

Сущенко був затриманий у Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Російської Федерації, Сущенко є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство".