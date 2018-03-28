У Шотландії екс-міністр Каталонії здалася поліції

Колишній міністр освіти Каталонії Клара Понсати здалася правоохоронцям Шотландії, куди поїхала після пред'явлення звинувачень.

Про це повідомляє The Associated Press.

Як повідомляється, екс-чиновниця, яка є професором Університету Сент-Ендрюс, втекла з Іспанії разом з колишнім головою регіонального уряду Каталонії (Іспанія) Карлесом Пучдемоном. у середу В суді Единбурга має відбутися перше слухання по її екстрадиції.

Захист Понсати буде просити про те, щоб її відпустили під заставу до завершення слухання.

Адвокат Понсати заявив, що звинувачення проти неї пов'язані з політичним переслідуванням і її права людини "не можуть бути гарантовані" в Іспанії.

Нагадаємо, що Німецький суд залишив під вартою Пучдемона.