У США подали перший позов проти Facebook через витік даних

У США у Федеральний суд штату Каліфорнія надійшов перший позов проти Facebook. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Reuters.

"Три користувачі додатка Facebook Messenger подали позов проти Facebook у вівторок, заявивши, що соціальна мережа порушила конфіденційність їх персональних даних шляхом збору записів їх телефонних дзвінків і текстових повідомлень", - йдеться у повідомленні.

За словами заявників, їх позов претендує на статус колективного позову від імені всіх постраждалих користувачів.

Позивачі зажадали від компанії відшкодування збитків, не вказавши завданий збиток.

Зазначається, що компанія Facebook поки не прокоментувала дану інформацію.

Як повідомлялося, компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією президента США Дональда Трампа, незаконно отримала доступ до даних понад 50 мільйонів користувачів Facebook.

Цукерберг втратив понад $5 млрд через витік даних 50 млн користувачів Facebook. Він визнав помилки на тлі скандалу про використання особистих даних. Facebook закрив доступ до будь-яких послуг для компанії Cambridge Analytica.

Власника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга запросили до Європарламенту для пояснення ситуації.

Тепер же Цукерберг вирішив дати свідчення в Конгресі США через витік даних.