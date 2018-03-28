У США штучний інтелект буде боротися з нелегальною вирубкою лісів

Американська некомерційна організація Rainforest Connection створила систему, завдяки якій для вирішення проблеми нелегальної вирубки лісів може використовуватися машинне навчання.

Команда інженерів і програмістів створила складну систему сенсорів, які можуть переносити екстремальні умови в дощових лісах, використовуючи модифіковані смартфони, що працюють на сонячних панелях, передає Рубрика.

Головне, це сховати пристрої — розробники назвали їх «Охоронцями» — серед дерев так, щоб їх ніхто не знайшов. Сенсори записують звуки лісу і завантажують у хмарний сервер в реальному часі.

Після чого штучний інтелект від Google під назвою TensorFlow фільтрує отримані звуки і вишукує серед них підозрілі шуми, начебто звуки бензопил або шуму працюючих вантажівок.

Цей алгоритм був запущений ще в 2015 році, і він допомагає розробникам поліпшити сервіси, на зразок розпізнавання мови або, як в даному випадку, звуків. Google пропонує його безкоштовно, але краще всього він функціонує на хмарних платформах самого Google.