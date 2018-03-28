У Вінниці розробили електронний графік руху транспорту, адаптований для людей з інвалідністю

На сайті Вінницької транспортної компанії з’явився електронний графік руху низькопідлогових тролейбусів, які доступні для людей на візках та маломобільних груп населення. Зайшовши на ресурс, можна визначити, коли на лінію виходить транспорт та о котрій годині він буде та тій чи іншій зупинці. Наразі, як каже заступник директора КП «Вінницька транспортна компанія» з питань експлуатації Микола Заверуха, у тестовому режимі відпрацюються маршрути 5-го, 3-го, 10-го тролейбусів.

«На сьогодні по місту курсує 131 тролейбус, 74 трамваї і 50 автобусів, останні всі адаптовані для людей на візках. Що стосується тролейбусів, то низькопідлогових на лініях працює щодня до 35 одиниць. За розпорядженням міського голови нещодавно було розроблене відповідне інформаційне забезпечення щодо графіку руху, щоб вінничани, яким зручний такий транспорт, могли орієнтуватися і організовувати свої поїздки, – коментує Заверуха. – Поки що графік діє у тестовому режимі і відпрацьовується на трьох лініях. Ми реагуємо на пропозиції, які надходять від громадян, – до кінця квітня спробуємо виставити на ресурсі графік руху усіх адаптованих тролейбусів».

Він додав, що тепер окрім сайту, розклад міського транспорту можна переглянути у вигляді Telegram-бота. На відміну від веб-версії, в ботові можливий пошук за адресами і геолокації з такою ж деталізацією за часом, як і на сайті.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця