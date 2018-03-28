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Україна та Ізраїль завершили переговори про ЗВТ, - Гройсман

28 березня, 2018 - 11:38
Фото УНІАН

Україна та Ізраїль вийшли на фіналізацію укладення угоди про зону вільної торгівлі. Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр міністр Володимир Гройсман, передає УНН.

"У 2017 році ми інтенсивно проводили переговори про ЗВТ з Ізраїлем. Вже зараз торгівля з Ізраїлем сягає 800 млн доларів (без угоди про ЗВТ). Перемовини з Ізраїлем вже завершилися. Сьогодні буде спільна заява урядів країн, про те, що вийшли на фіналізацію угоди про ЗВТ", - повідомив Гройсман.

За його словами, ЗВТ із Ізраїлем позитивно відобразиться на розвитку економіки.

Нагадаємо, у 2017-му році заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська повідомила, що українська сторона сподівається на завершення переговорів щодо підписання угоди про ЗВТ з Ізраїлем до кінця року.

Джерело: УНН

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