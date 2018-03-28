Уряд доручив провести масштабну перевірку кінотеатрів та ТРЦ

Уряд доручив Міністерству внутрішніх справ та Державній службі України з надзвичайних ситуацій спільно з іншими органами влади розпочати масштабну перевірку місць масового перебування людей. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "Урядовий портал".

"Ми пам’ятаємо трагедію в дитячому таборі в Одесі, і я вважаю, що треба все робити, щоб цього не відбулось. Для того, щоб цього не відбулось, має бути дуже жорстка система контролю. Не тоді, коли сталось розслідувати, а робити все, щоб не сталось жодної трагедії… Сьогодні ми даємо доручення від уряду до МВС, ДСНС спільно з іншими органами влади розпочати масштабну перевірку ТРЦ, кінотеатрів, шкіл, садочків, всіх тих місць, де перебувають люди", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, у ДСНС заявили, що всі ТРЦ в Україні перевіряють за графіком.

У неділю, 25 березня, сталася масшабна пожежа у торговому центрі в російському Кемерово. За офіційними даними, загинули під час пожежі 64 людини, більшість - діти. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.