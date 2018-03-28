В Африці виявили рештки велетенських левів

Учені з США і Кенії виявили в Африці останки печерного лева, габарити якого значно перевершували розміри сучасних хижаків.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Journal of Paleontology.

Як зазначається, висновки про розміри тварини були зроблені на підставі вимірів її черепа і зубів. Дослідники припускають, що травоїдні, якими харчувалися леви, також були значно більше сучасних "родичів".

"Цей череп — перше свідчення того, що в середньому і пізньому плейстоцені (200 тис. років тому) на сході Африки існували велетенські леви, чиї розміри, можливо, були обумовлені більшою масою. Череп примітний своїм великим розміром, рівним розміру найбільшого черепа печерного лева на території Євразії і набагато більш великого, ніж відомі черепа з Африки", - заявили дослідники.