У літописців є найстрашніша зброя – замовчування.
Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

В Україні презентують Національну дитячу раду

28 березня, 2018 - 22:26
Фото з архіву "Дня"

Завтра Уповноважений Президента України з прав дитини в Україні Микола Кулеба презентує Національну дитячу раду, передає УНН.

У повідомленні зазначено, що “відтепер маленькі українці зможуть долучатись до ухвалення рішень на найвищому рівні, а також формувати дитячу політику всієї країни”.

У складі Ради — лідери учнівського самоврядування та випускники інтернатних закладів з різних куточків України.

Завтра 29 березня об 11:00 відбудуться установчі збори організації, а уже о 12.00 з представниками Національної дитячої ради зустрінеться письменник, меценат і мотивацій тренер Нік Вуйчич.

Джерело: УНН

Більше новин

Атака у Солсбері: Отруєний газ запустили через передні двері автівки
Facebook обіцяє посилити захист особистих даних користувачів
Португалія також відкликає посла з РФ для консультацій
Порошенко затвердив програму співробітництва Україна - НАТО на 2018 рік
В Україні у 2017 році нарахували 1061 мільйонера
В Африці виявили рештки велетенських левів

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 