В Україні у 2017 році нарахували 1061 мільйонера

За 2017 рік 1061 громадянин України задекларував дохід, що перевищує мільйон гривень.

Такі дані наводить Державна фіскальна служба України.

"Доходи в сумі понад 1 млн. грн. задекларовано 1061 громадянами, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких громадян зросла більше ніж на 50 відсотків".

Найбільше мільйонерів проживає у Києві — 409 осіб або 40% від загальної кількості в Україні.

Водночас за 2017 рік українці задекларували на 13% або 1,8 млрд грн менше доходів, ніж у 2016 році. Загальна сума задекларованого доходу становить 13,3 млрд грн.

"Більшість громадян декларували отриманий дохід у вигляді заробітної плати, загальна сума якого сягнула майже 4,1 млрд гривень. Доходи від успадкованого або отриманого у подарунок майна склали 2,1 млрд грн, від продажу рухомого або нерухомого майна – 1,1 млрд грн, при отриманні інших доходів – 2,1 млрд грн та при отриманні іноземних доходів – 400,6 млн гривень", — повідомляють в ДФС.

У відомстві також зазначають, що кількість громадян, які задекларували право на податкову знижку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла майже на 30% і становить 35 тис. осіб: "Їм буде повернуто 72,1 млн грн, що 23,2 млн грн, або на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року".