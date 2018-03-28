Війська США запобігли зіткнення з росіянами в Сирії, - Маттіс

Війська США запобігли зіткнення з росіянами в Сирії, аналогічне тому інциденту, коли в результаті авіаудару Сполучених Штатів загинули російські найманці. Про це заявив глава Пентагону Джеймс Маттіс, передає DW.

Повідомляється, що "російські елементи" пересувалися по лінії розмежування на схід від річки Євфрат - до тієї території, де сторони можуть проводити операції. Однак вони, за словами Маттіса, підійшли занадто близько до позицій солдатів США.

Тоді голова Комітету начальників штабів ВС США генерал Джон Данфорт зв'язався з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим у зв'язку з інцидентом, після чого росіяни відступили.

Маттіс не згадав про те, коли саме це відбулося, однак 22 березня Пентагон випустив заяву про те, що Данфорт і Герасимов провели переговори щодо Сирії та ряду інших питань. Російські найманці пересувалися в районі Дейр-ез-Зора з тим, щоб дізнатися про бойових позиціях військ США, уточнює AFP з посиланням на джерела.

Нагадаємо, 7 лютого в Сирії під авіаудар очолюваної США коаліції потрапили проурядові загони, які намагалися захопити місцевий нафтозавод. Повідомлялося, ці загони були сформовані в основному з російських найманців. Тоді загинули або були поранені 300 осіб.