Військовослужбовець ФСБ РФ попросив статус політбіженця в Україні

Курсант російського прикордонного училища ФСБ РФ попросив статус біженця в Україні. Про це у середу, 28 квітня, повідомила прес-служба МВС у мережі Facebook із посиланням на ДПСУ.

"На пункт пропуску „Гоптівка“ прибув громадянин РФ 1997 року народження. Хлопець заявив, що він є військовослужбовцем ФСБ РФ та потребує визнання його політичним біженцем. Прикордонники встановили, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ. Громадянин РФ Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії", - йдеться в повідомлені.

За словами військовослужбовця, він неодноразово брав участь у мітингах опозиції, а після виборів президента РФ остаточно вирішив виїхати до України.

На разі вирішується питання про надання громадянину РФ С.Удовиченку статусу біженця.

Зауважимо, що в Україні проживає близько 3 тис. біженців з інших країн.