ВР розгляне скасування е-декларування для ГО після 1 квітня, - Парубій

Народні депутати планують розглянути скасування електронного декларування для громадських активістів вже після 1 квітня.

Про це йдеться у заяві спікера Андрія Парубія, оприлюдненій на сайті парламенту 28 березня за результатами наради голів та представників фракцій та груп.

"Сьогодні під час наради голови та представники фракцій і груп парламенту узгодили, що проведуть роботу у своїх фракціях, щоб ми спільно вийшли на позитивне рішення у декриміналізації статті про неподання електронних декларацій громадськими активістами та про скасування електронного декларування для громадських активістів", – заявив Парубій.

Планується, що це питання винесуть на розгляд Ради у вівторок, 3 квітня.

Нагадаємо, що ЄК вимагає від України скасувати декларації для антикорупціонерів.