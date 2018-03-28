Японія заявила протест проти військових навчань РФ у районі Курил

Японія заявила протест РФ у зв'язку з проведенням військових навчань у районі південної частини Курильських островів. Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на японське видання Kyodo.

“Це веде до посилення російської армії на „північних територіях“ (так в Японії називають південну частину Курильських островів), що є несумісним з нашою позицією по цим островам”, — наводить агентство слова глави МЗС Японії Таро Коно, які пролунали під час виступу в нижній палаті парламенту. Kyodo зазначає, що протест був переданий по дипломатичних каналах.

Раніше льотчики винищувальної авіації Східного військового округу РФ вперше відпрацювали перебазування з Хабаровського краю на курильський острів Ітуруп.

Москва і Токіо багато десятиліть ведуть консультації з метою вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою для цього є приналежність південної частини Курил: після закінчення війни весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, однак Японія оскаржує приналежність Ітурупу, Кунашир, Шикотану і групи островів, які включає до складу округу Немуро префектури Хоккайдо.

Відомо, що Японія готова запропонувати Росії конкретний план спільного економічного розвитку островів, на які претендують обидві країни. Зазначається, що японський уряд запропонує розвивати розташовані на північний схід від Хоккайдо острови як туристичний напрямок, з метою залучення японських відвідувачів. За цим планом, приватні японські і російські компанії спільно пропонуватимуть туристичні круїзи на контрольованих Росією островах, які Москва називає Південними Курилами, а Токіо — окупованими Північними територіями.