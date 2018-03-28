ЄК вимагає від України скасувати декларації для антикорупціонерів

Єврокомісія звинуватила українську владу в невиконанні зобов'язань через провалення скасування е-декларацій для громадських активістів із боротьби з корупцією.

Про це йдеться в заяві єврокомісара Йоганнеса Гана, оприлюдненій на сайті Єврокомісії.

"1 квітня спливає термін подання декларацій про майно активістів громадянського суспільства. Українська влада не виконала своїх зобов'язань. Відмова від скасування продовження цього зобов'язання суперечить європейським прагненням України. Це суперечить наполегливим рекомендаціям, наданим міжнародними партнерами України, в тому числі ЄС (також в контексті моніторингу постійного виконання Україною зобов'язань у процесі лібералізації візового режиму), Венеціанською комісією, ОБСЄ, Бюро з демократичних інститутів і прав людини", - йдеться у заяві.

У Єврокомісії наголошують, що метою системи декларування майна є запобігання корупції серед держпосадовців і виявлення їхнього потенційно необґрунтованого збагачення, а члени громадянського суспільства не є держслужбовцями і вимагання від них декларацій про майно лише спричиняє неприйнятний тиск на них та заважає боротьбі з корупцією.

Відносини ЄС з Україною базуються на спільних цінностях. Обидві сторони погодились, що повага до демократичних принципів, прав людини та основних свобод є основними елементами Угоди про асоціацію. За останні роки Україна досягла значного прогресу. Важливо не підірвати досягнутий прогрес. Верховна Рада повинна повернутися до проблеми декларування майна активістів громадянського суспільства якомога швидше. ЄС готовий надавати подальшу підтримку та консультації", - зазначив єврокомісар Ган.