ЄС надасть Греції 6,7 мільярда євро фіндопомоги

Європейський стабілізаційний фонд (ESM) схвалив виділення Греції чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 6,7 мільярда євро, мотивувавши це рішення тим, що грецький уряд виконав необхідні реформи і вжив необхідних заходів економії. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Перша частина траншу - 5,7 мільярда євро - буде перерахована 28 березня, виплата решти суми очікується у травні. Кошти призначаються для обслуговування кредитів, а також створення резервного запасу.

З урахуванням четвертого траншу загальна сума фінансової підтримки Афінам, схваленої стабілізаційним фондом, становитиме 46 мільярдів євро. При цьому загальний обсяг третього пакету допомоги Греції становить 86 мільярдів євро.

Очільник стабілізаційного фонду Клаус Реглінг висловив упевненість в тому, що Греція залишить програму фонду в серпні 2018 року. Умовою для цього є здійснення Афінами решти реформ, зазначив він.

Греція отримує міжнародну фінансову допомогу з 2010 року. Третій пакет фінансової допомоги в розмірі 86 мільярдів євро був узгоджений у 2015 році. Наприкінці січня 2018 року міністри фінансів країн Єврозони схвалили виділення Греції 6,7 мільярда євро в рамках третього пакету, зазначивши прогрес, якого досягли Афіни.