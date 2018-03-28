ЄС залучає українських жінок до участі у миротворчих процесах

Європейський Союз запускає в Україні проект, спрямований на активізацію участі жінок у миротворчих процесах, забезпечення захисту тих, хто постраждав унаслідок конфлікту, а також запобігання та протидії насильству проти жінок. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"Цей проект відповідає актуальним завданням і проблемам, які є на сьогодні в Україні. Дуже важливо, що завдяки цьому проекту буде можливість активізації жінок і громад щодо впровадження резолюції Радбезу ООН 1325 ("Жінки, мир, безпека" - ІФ)", - сказала урядовий уповноважений з питань гендерної політики Катерина Левченко на прес-конференції в середу в Києві.

Проект ЄС "Жінки просувають зміни, відновлення миру і запобігання конфліктам на регіональному рівні в Україні" триватиме до 31 січня 2020 року в п’яти пілотних областях України: у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Хмельницькій.

Передбачається, що проект підтримають місцеві адміністрації та громадські організації в розробці, реалізації та контролі виконання місцевих планів дій щодо виконання резолюції Радбезу ООН 1325, спрямованих на активізацію участі жінок у миротворчих процесах, забезпечення захисту жінок і дівчат, які постраждали внаслідок конфлікту, а також запобігання та протидію насильству проти жінок.