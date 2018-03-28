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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

За день бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО

28 березня, 2018 - 19:31
Фото Reuters

Сьогодні бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Від початку доби агресор здійснив 24 обстріли позицій українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Донецькому напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП ворог вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Водяного, Новотроїцького, Опитного та Широкиного. Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по наших укріпленнях неподалік Пісків і Талаківки, а з стрілецької зброї - в районі Кам’янки. 

На Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано.

У штабі повідомили, що унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.

Джерело: День

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