За день бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО

Сьогодні бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Від початку доби агресор здійснив 24 обстріли позицій українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Донецькому напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП ворог вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Водяного, Новотроїцького, Опитного та Широкиного. Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по наших укріпленнях неподалік Пісків і Талаківки, а з стрілецької зброї - в районі Кам’янки.

На Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано.

У штабі повідомили, що унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.