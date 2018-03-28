За минулу добу в зоні АТО бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі за минулу добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях сил Антитерористичної операції. Про це у середу, 28 березня, повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 32 обстріли позицій сил АТО", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі по укріпленнях військових поблизу Луганського. Також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар’їнці та Гнутовому. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосовували по оборонцях Авдіївки, Талаківки, Павлополя та Водяного, а БМП - по наших укріпленнях в Пісках. Крім цього зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО неподалік Широкиного, Шахти Бутівка та Кам’янки.

У штабі повідомили, що внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.