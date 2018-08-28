Де дурість - зразок, там розум - божевілля.
Йоганн Вольфганг фон Гете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст

7 жовтня у Києві вперше відбудеться забіг міжнародного формату "Гордість Нації: ветеранська десятка"

28 серпня, 2018 - 15:22
Фото АПУ

7 жовтня, напередодні Дня захисника України буде проведений забіг в рамках  національного проекту ветеранського духу та єдності "Гордість Нації", який проходитиме 5-8 жовтня у Києві. Про це повідомляє Адміністрація Президента України.

"Цей захід відбувається для того, щоб підняти дух нашого українського народу, щоб віддати шану ветеранам та вшанувати тих, кого з нами вже немає ", - розповів про ідею Уповноважений Президента з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко.

Проект "Гордість Нації " має на меті віддячити усіх, хто став на захист Батьківщини.

"Я б хотів просити допомоги у людей, тому що таким людям, як я, дійсно дуже потрібна допомога. Бо навіть, щоб прийти сюди мені все рівно потрібна була допомога людини. У цю неділю я пробіг свій перший напівмарафон. Повірте, це реально, це можливо. Незрячі люди також це можуть ", - зазначив ветеран війни на Сході України Олександр Попруженко, який під час бойових дій втратив зір.

Нагадаємо, що у матеріалі "Усі їдуть у Сідней за перемогою" ми повідомляли, що наразі українські військові готуються до «Ігор нескорених»-2018.

 

Більше новин

ОБСЄ: За тиждень на Донбасі кількість порушень перемир'я з використанням заборонених озброєнь збільшилася у 3,5 раза
Президент України закликав створити орган зі стягнення збитків з РФ
У Генштабі назвали основну причину Іловайської трагедії
На Генасамблеї ООН Порошенко підніме питання розгортання миротворчої місії на Донбасі, - Єльченко
День в ООС: Бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ
Наєв наказав відкрити КПВВ "Майорське"

Новини партнерів

Loading...