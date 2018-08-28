7 жовтня у Києві вперше відбудеться забіг міжнародного формату "Гордість Нації: ветеранська десятка"

7 жовтня, напередодні Дня захисника України буде проведений забіг в рамках національного проекту ветеранського духу та єдності "Гордість Нації", який проходитиме 5-8 жовтня у Києві. Про це повідомляє Адміністрація Президента України.

"Цей захід відбувається для того, щоб підняти дух нашого українського народу, щоб віддати шану ветеранам та вшанувати тих, кого з нами вже немає ", - розповів про ідею Уповноважений Президента з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко.

Проект "Гордість Нації " має на меті віддячити усіх, хто став на захист Батьківщини.

"Я б хотів просити допомоги у людей, тому що таким людям, як я, дійсно дуже потрібна допомога. Бо навіть, щоб прийти сюди мені все рівно потрібна була допомога людини. У цю неділю я пробіг свій перший напівмарафон. Повірте, це реально, це можливо. Незрячі люди також це можуть ", - зазначив ветеран війни на Сході України Олександр Попруженко, який під час бойових дій втратив зір.