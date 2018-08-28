Аваков оприлюднив відкриті дані про реєстрацію транспортних засобів

В Україні на національному порталі data.gov.ua головний сервісний центр МВС виклав у відкритий доступ дані про реєстрацію транспортних засобів. Про це сьогодні на своїй сторінці у Твіттері повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Створено онлайн-сервіс про першу реєстрацію авто, який надає змогу кожному громадянину самостійно отримати інформацію про автомобільний ринок за кілька хвилин.

"Головний сервісний центр МВС відкрив дані про реєстрацію транспортних засобів в Україні - відтепер можливо дослідити реальний стан українського авторинку за онлайн-сервісом texty.org.ua/cars. Доступ до інформації – запорука довіри до державних інституцій", - йдеться у повідомленні.