Британія готова до переговорів щодо ЗВТ з Україною після Brexit

Велика Британія готова до переговорів з Україною щодо двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі, яка регулюватиме торговельно-економічні відносини після Brexit.

Про це повідомила посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо повноцінних переговорів і подивитися на угоду амбітну. Спочатку не було розуміння ... Наразі вже є позитивний сигнал. Амбітна мета британців, щоб ми на середину наступного року мали текст угоди. Я тут маю сумніви", - сказала Н.Галібаренко під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України у вівторок у Києві.

За її словами, українська сторона має формувати переговорну групу й розпочинати процес узгодження позицій.

Н.Галібаренко додала, що нинішні торговельно-економічні відносини України та Великої Британії в рамках Угоди про асоціацію з ЄС діятимуть до підписання двостороннього договору.