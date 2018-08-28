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Британія готова до переговорів щодо ЗВТ з Україною після Brexit

28 серпня, 2018 - 12:18
Фото: president.gov.ua (Офіційний візит Президента України до Великої Британії, 19 квітня 2017 року)

Велика Британія готова до переговорів з Україною щодо двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі, яка регулюватиме торговельно-економічні відносини після Brexit.

Про це повідомила посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо повноцінних переговорів і подивитися на угоду амбітну. Спочатку не було розуміння ... Наразі вже є позитивний сигнал. Амбітна мета британців, щоб ми на середину наступного року мали текст угоди. Я тут маю сумніви", - сказала Н.Галібаренко під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України у вівторок у Києві.

За її словами, українська сторона має формувати переговорну групу й розпочинати процес узгодження позицій.

Н.Галібаренко додала, що нинішні торговельно-економічні відносини України та Великої Британії в рамках Угоди про асоціацію з ЄС діятимуть до підписання двостороннього договору.

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