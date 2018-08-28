Чехія не прийме жодного біженця, адже приймає українців, - Бабіш

Чехія не прийме жодного біженця, який прибув до Євросоюзу через Середземне море, оскільки приймає людей з України. Про це заявив глава чеського уряду і лідер руху ANO Андрей Бабіш, передає Radio Praha.

Бабіш заявив, що для припинення незаконної міграції необхідний всеосяжний план дій, який він розгляне під час візиту до Італії і на Мальту.

Безпосередньо перед вильотом до Італії чеський прем'єр сказав, що "Чехія не прийме жодного біженця, який переправляється в Євросоюз через Середземне море, адже приймає людей з України".

Раніше сьогодні Бабіш заявив, що для припинення незаконної міграції необхідний всеосяжний план дій, який він розгляне під час візиту до Італії і на Мальту: "Якщо Італія і Мальта не прийматимуть (мігрантів), тоді Іспанія буде. А таким чином ми даємо мігрантам зрозуміти, що можна приїхати в Європу з Марокко через Іспанію. Це повинно припинитися, інакше ми ніколи не зупинимо потік мігрантів".