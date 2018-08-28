Червоний Хрест розшукує по всьому світу щонайменше 100 тис. людей

Міжнародний комітет Червоного Хреста по всьому світу розшукує щонайменше 100 тисяч зниклих безвісти людей.

Про це повідомляє DW з посиланням на Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Так, нинішня кількість зниклих безвісти є найбільшою за останні 10 років, а реальна кількість зниклих людей може виявитися більшою.

У Німецькому Червоному Хресті (DRK) заявили, що всупереч тенденції до зниження кількості біженців, кількість запитів, що надходять про розшук людей, зниклих у результаті міграції, як і раніше залишається високою.

Очільниця DRK Герда Хассельфельдт повідомила, що в 2017 році було подано 2744 нових заяв про розшук людей, а в перші шість місяців 2018 року зареєстровано ще майже 1200 таких заяв. Хассельфельдт також розповіла, що основними країнами, звідки родом зниклі і розшукувані, - це Афганістан, Сирія, Сомалі та Еритрея.

"Майже в половині випадків служба пошуку DRK змогла надати допомогу", - додала Хассельфельдт.

У нинішньому році в DRK очікують, крім іншого, до 9 тисяч нових запитів по розшуку зниклих під час Другої світової війни і в результаті вигнання з місць проживання. Конкретні цифри DRK представить у вівторок з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається 30 серпня, повідомляє видання.