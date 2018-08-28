Данія хоче переглянути чотири пункти відмови від політики ЄС

Прем'єр-міністр Данії Ларс Локке Расмуссен заявив про те, що країна повинна обговорити чотири пункти відмови від політики Європейського Союзу. Про це у вівторок, 28 серпня, повідомляє Reuters.

За словами Расмуссен, референдуму з цих питань протягом нинішнього терміну, який може тривати до осені наступного року, не буде.

"Я повністю поважаю, що у нас є ці виключення, і вони можуть бути змінені тільки народом Данії. Я не закликаю до референдуму, але прошу провести дебати", - зазначив прем'єр-міністр Данії.

Специфіка членства Данії у Європейському союзі багато в чому нагадує британську, зазначає "ЄП". Після того як північна країна відкинула Маастрихтський договір, вона приєдналася до Единбурзької угоди, яка надала їй низку виняткових прав, зокрема право не вводити єдину валюту.

Данія відмовилася від політики ЄС щодо безпеки та оборони, громадянства, поліції і правосуддя, а також спільної валюти євро після референдуму 1992 року.

У той же час, на тлі процесу виходу Британії з ЄС серед громадян Данії зросла підтримка членства у блоці, показують опитування.

Нагадаємо також, рік тому Ммністр фінансів Данії Крістіан Єнсен заявив, що його країна не має наміру збільшувати внески в бюджет Євросоюзу після виходу Великої Британії зі спільноти.