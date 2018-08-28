Дистрофія, анемія, гіпоксія: Сенцов у новому листі повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують в російській колонії, повідомив, що має серйозні проблеми зі здоров’ям, у тому числі страждає на дистрофію, анемію та гіпоксію. Відповідний уривок з його листа опублікувала продюсер постановки п’єси Олега Сенцова Номери і засновник продакш-компанії 435 FILMS Анна Паленчук.

"Я взагалі не вірю, що мене до них випустять (мова йде про наші зйомки), або що взагалі це станеться. Щоб зрозуміти про моє самопочуття, загугли: дистрофія, анемія, гіпоксія (киснева недостатність)", - процитувала вона лист від режисера.

У коментарі "Радіо Свобода" Паленчук додала, що отримала листа від Сенцова після майже двох тижнів мовчанки.

"Цей лист написаний рукою Олега і з притаманним Олегу гумором. Це відповідь на мій лист від 17 серпня. А Олег, як я думаю, написав його 21 серпня. Хоча дата погано відсканована", - сказала вона.

Продюсерка додала, що Сенцову, скоріше за все, передають не всі листи.

Як повідомлялося сьогодні раніще, колишній президент Польщі Лех Валенса висунув українського режисера Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.