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Фріланд скасувала свій візит до України

28 серпня, 2018 - 10:12
Фото Reuters

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд скасувала свій візит до України, що мав відбутися сьогодні. Цю інформацію Укрінформу підтвердили у МЗС Канади.

У дипломатичному відомстві наголосили, що скасування візиту пов’язане із терміновими перемовинами стосовно вільної торгівлі між США, Канадою та Мексикою, які пройдуть у Вашингтоні.

Христя Фріланд, яка перебувала у Німеччині, вже вилетіла до США. Оскільки після України вона мала продовжити своє європейську турне у Парижі, її візит до Франції теж був скасований.

Нагадаємо: сьогодні США та Мексика оголосили про завершення перемовин стосовно двосторонньої угоди про вільну торгівлю й запропонували Канаді приєднатися до неї.

Додамо, що під час свого одноденного перебування у Києві 28 серпня, Христя Фріланд мала зустрітися із Петром Порошенком, Володимиром Гройсманом та Павлом Клімкіним, а також виступити перед учасниками наради послів.

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