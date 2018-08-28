Google представила функцію "самознищення" листа

Корпорація Google представила нову функцію, яку чекали багато користувачів сервісу Gmail. Йдеться про відправку іншій людині електронного листа, що «самознищується».

Такі листи не можна переслати третім особам, зазначають в компанії, передає Finance.ua.

Тепер користувачі сервісу Gmail зможуть в момент відправлення листа вказати дату, коли його буде автоматично видалено з усіх сервісів Google. Також лист буде видалено з поштової скриньки одержувача.

Згідно з представленою в компанії інформацією, користувач може виставити дату від 24 годин до 60 місяців. Крім цього, тепер такі листи не тільки не можна буде переслати третім особам, але ще і роздрукувати або скопіювати текст, який міститься в них.

Зазначено, що в пошті з’явиться функція редагування вже відправлених листів для користувачів, які використовують Gmail на мобільних пристроях.

Таким чином, користувачі зможуть виправити або повністю видалити вже раніше відправлений лист.