Іран готується до запуску власної криптовалюти

Національний центр кіберпростору Ірану повідомляє, що проект державної криптовалюти готовий, а Центральний банк країни скоро оголосить про позицію щодо криптовалюти.

Як повідомляє місцевий новинний журнал Financial Tribune, проект національної цифрової валюти був розроблений за дорученням президента Ірану Хасана Рухані, передає Finance.ua.

Повідомляється, що Саїд Махдіюн, заступник директора, який відповідає за розробку правил для Вищої ради кіберпростору Ірану, повідомив місцевому інформаційному агентству IBENA, що «ідея введення національної криптовалюти активно реалізується авторитетом кіберпростору Ірану».

Махдіюн також заявив, що «державна влада скоро усуне наявну невизначеність щодо криптовалюти, оскільки Центральний банк Ірану має намір оголосити офіційну позицію з цього питання наприкінці вересня».

Наразі операції з криптовалютами заборонені іранськими банками і кредитними організаціями через можливі проблеми з відмиванням грошей, що вперше було озвучено на обговоренні криптовалюти місцевими органами влади в грудні 2017 року.