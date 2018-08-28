Кожен четвертий кілограм українського цукру виробляється на Вінниччині

Торік на Вінниччині у виробничому сезоні працювало 7 цукрових заводів, якими було прийнято 3 млн. 64 тисяч тонн цукрових буряків (в тому числі завезених з-за меж області). Вони виробили 445 тисяч тонн цукру, що складає 22 % від загальноукраїнського виробництва. Фактично кожен четвертий кілограм – з Вінниччини. У новому сезоні цукор виготовлятимуть шість заводів, тобто на один менше, ніж торік. Але, як пообіцяв перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко, на об’єми виробництва це не вплине.

«У вересні виробничий сезон 2018–2019 планують розпочати Крижопільський, Гайсинський, Томашпільський, Жданівський (Хмільницький район), Іллінецький та Михайлинський (Козятинський район) цукрові заводи. Соколівський – працювати цього року не буде, – повідомив Андрій Гижко. – Але Вінниччина залишається лідером по виробництві цукру. Другою іде Полтавщина, де посіяно на 20 тисяч гектарів цукрового буряка менше, ніж в нас. Перспектива, що всі цукрові заводи відпрацюють на належному рівні, залишається. Плановий вал збору коренів очікується на рівні минулого року».

Загалом в Україні у поточному році засіяно 280 тис. га буряку, що на 13 % менше ніж торік. За словами начальника департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Миколи Ткачука, Вінниччина з-поміж інших областей засіяла найбільшу кількість площ, що складає 55,4 тис. га, а це на 3 тис. га більше минулого року. Вихід цукру з гектара буде залежати від цукристості, строків збирання і зберігання коренеплодів. Станом на 20 серпня цукристість становила 13–14 %. У минулому році на аналогічний період господарства – 14,8 %.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина