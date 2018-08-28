Лех Валенса закликав висунути Сенцова на Нобелівську премію

Колишній президент Польщі Лех Валенса висунув українського режисера Олега Сенцова, який вже більше 100 днів голодує в російській колонії, на Нобелівську премію миру. Відповідну заяву Валенси опублікувала Польська кіноакадемія, повідомив міністр культури України Євген Нищук на свойї сторінці у Facebook.

"Я глибоко переконаний, що своїми діями Олег Сенцов представляє всі ті ідеали, які й мене мотивували протягом мирної боротьби за майбутнє світу. Віра в демократію, в мирні методи, відмова від ненависті, праця заради солідарності між націями. Незламна жертва одного заради блага всіх несправедливо засуджених: це все видатні якості, які заслуговують найвищої визнання всього вільного світу.

В силу цих причин, я звертаюся до чоловіків і жінок, докласти всіх зусиль для звільнення Олега Сенцова, і я пропоную висунути Олега Сенцова на Нобелівську премію миру" - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше у липні призер 53-го МКФ в Карлових Варах російський режисер Єлизавета Стішова свою грошову премію у розмірі 15 тис. євро розділила між українським політв'язнем Олегом Сенцовим і режисером Кирилом Серебренніковим, якого також позбавили свободи в РФ.