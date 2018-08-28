Манафорт може визнати провину та укласти угоду зі слідством

Адвокати колишнього політтехнолога “Партії регіонів” і екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, і сторона звинувачення обговорювали можливість укладення угоди із правосуддям, ймовірно передбачала визнання провини, однак не дійшли згоди зі цього приводу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Йдеться про звинувачення, висунуті проти Манафорта у Вашингтоні, де 17 вересня над ним почнеться ще один суд. Раніше журі присяжних у суді Олександрії (штат Вірджинія) винесло вердикт по іншій справі Манафорта, визнавши його винним по 8 із 18 пунктів звинувачення. Вони стосуються в тому числі порушень податкового та банківського законодавства, а також приховування зарубіжних рахунків у банках.

У Вашингтоні Манафорту інкримінуються “змова проти США”, відмивання понад 30 млн доларів, дача неправдивих показань, недотримання законів про розкриття інформації щодо лобіювання інтересів України і роботі в якості незареєстрованого іноземного агента.

Як зазначає газета, поки йшов судовий процес в Олександрії, адвокати Манафорта обговорювали можливість укладення угоди із правосуддям за звинуваченнями, висунутими йому в Вашингтоні. Однак досягти згоди не вдалося через невідомі газеті умови, поставлених спецпрокурором США Робертом Мюллером.

Нагадаємо, Манафорта визнали винним по 8 із 18 пунктів обвинувачення. П'ять пунктів обвинувачення, пов'язані з податковими махінаціями, два – з порушенням банківського законодавства та один – з приховуванням рахунків в іноземних банках.

Справа Манафорта стала першою в розслідуванні Роберта Мюллера, яке було передано до суду. Спецпрокурор, який розслідує російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році, висунув отвинувачення проти 32 чоловік і домігся 5 попередніх заяв.

Повідомлялося, що слідчі Мюллера надали сотні документів із деталями співпраці Манафорта із Януковичем, а також що розроблені Манафортом для виборів в Україні гасла повторювались на виборах у США 2016 року.

У зв’язку з цим ГПУ запропонувала США сприяння в розслідування справи екс-голови передвиборного штабу Дональда Трампа Манафорта.

Раніше повідомлялося, що другий судовий процес над Манафортом буде зосереджено на його діяльності в Україні.