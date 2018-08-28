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Меркель і Трамп закликали світ запобігти гуманітарній кризі у Сирії

28 серпня, 2018 - 09:17
Фото: Getty Images

США і Німеччина стурбовані розвитком ситуації в сирійській провінції Ідліб і вважають за необхідне втручання світової спільноти для запобігання там гуманітарної кризи.

Про це заявила представник Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

"Лідери двох країн закликали до міжнародних дій для того, щоб не допустити гуманітарної кризи в провінції Ідліб", - йдеться в поширеній заяві С.Сандерс за підсумками телефонної розмови президента Дональда Трампа і канцлера ФРН Ангели Меркель.

Як раніше повідомив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, канцлер Німеччини А.Меркель і президент США Д.Трамп у понеділок телефоном також обговорили ситуацію в Сирії і закликали Росію "стримуючим чином вплинути на сирійський режим, щоб запобігти подальшій ескалації".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявили про стурбованість у зв'язку з загостренням ситуації на північному заході Сирії і можливістю нового застосування хімзброї, повідомив офіс британського прем'єра.

"Вони висловили занепокоєність у зв'язку з ескалацією бойових дій сирійського режиму на північному заході Сирії, які несуть в собі загрозу мільйонам мирних жителів, і в зв'язку з потенційною можливістю нелегального використання хімічної зброї", - йдеться в повідомленні за підсумками телефонної розмови лідерів двох країн.

Джерело: День

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