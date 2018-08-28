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Меркель відвідає Україну на початку листопада, - Порошенко

28 серпня, 2018 - 16:04
Фото Reuters

Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну на початку листопада поточного року. Про це у вівторок, 28 серпня, заявив президент України Петро Порошенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цієї осені, на початку листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну. Це є дуже яскравим свідченням особливої уваги наших німецьких партнерів і розвитку партнерства з Києвом", - сказав Порошенко на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ України, говорячи про розвиток мінського переговорного процесу і необхідність введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Як повідомлялося раніше, Порошенко та Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ "нормандського формату" щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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