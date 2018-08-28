Мінфін: Держборг України у липні скоротився до $75,71 млрд

Сукупний державний борг України в липні скоротився на 0,7 %, або на 0,59 млрд доларів, до 75,71 млрд доларів (станом на 31 липня) порівняно з червнем. Про це зазначається в оприлюдненій Міністерством фінансів інформації.

Державний і гарантований державою борг на кінець липня склав 2 025,67 млрд гривень, або 75,71 млрд доларів, проти 1 998,03 млрд гривень.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 липня склав 1 750,39 млрд гривень (65,42 млрд доларів) проти 1 732,10 млрд гривень (66,14 млрд доларів) в минулому місяці.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився на 0,01 млрд доларів до 37,51 млрд доларів, тоді як прямий внутрішній борг - на 2,87 млрд гривень до 746,69 млрд гривень.

Гарантований державою борг на 31 липня склав 275,27 млрд гривень, або 10,29 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що в березні поточного року держборг України виріс на 0,8%, або на 600 мільйонів доларів до 77,4 мільярда доларів.