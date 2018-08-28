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Мінфін: Україна у липні наростила держборг на $30 млн

28 серпня, 2018 - 18:25
Ілюстрація biz.nv.ua

За липень сума державного та гарантованого державою боргу України зросла у доларовому еквіваленті на 30 млн доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України, передає УНН.

"Протягом липня 2018 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 27,4 млрд грн в результаті здійснення платежів з погашення державного та гарантованого державою боргу відповідно до кредитних угод та за рахунок різниці курсів валют на кінець звітного періоду у порівнянні із попереднім. У доларовому еквіваленті борг збільшився на 0,03 млрд доларів США", — сказано у повідомленні.

Зокрема, за даними міністерства, станом на 31 липня 2018 року державний та гарантований державою борг України становив 2 025,67 млрд грн або 75,71 млрд доларів США, в тому числі:

державний та гарантований державою зовнішній борг — 1 265,81 млрд грн ( 62,49% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 47,31 млрд доларів США;

державний та гарантований державою внутрішній борг — 759,86 млрд грн (37,51 %) або 28,40 млрд доларів США.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі поліпшило прогноз зростання ВВП України у 2018 році з 3% до 3,2% і погіршило оцінку інфляції з 9% до 9,9%, свідчить проект урядової постанови про прогноз соціального й економічного розвитку на 2019-2021 роки.

 

Джерело: УНН

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