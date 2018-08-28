Міжнародна спільнота закликала розблокувати вибори в ОТГ

Посольства низки країн, міжнародні організації та донорські агенції закликали розв’язати усі юридичні та технічні питання задля забезпечення своєчасної організації виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах. Про це йдеться у спільній заяві донорських агенцій, посольств та міжнародних організацій, що підтримують об’єднання територіальних громад в Україні, опублікованих на сайті ініціативи "Децентралізація".

Заяву підтримали уряди Канади, Данії, ФРН, Польщі, Швеції, Швейцарії та Великої Британії, а також Рада Європи, ЄС, ОЕСР та Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Автори заяви нагадують, що реформа адміністративно-територіального устрою, яку було розпочато восени 2015 року, та котра повністю підтримується міжнародною спільнотою, вже демонструє позитивні результати і широко підтримується громадянами України.

"Саме тому, з несподіванкою та стурбованістю ми дізналися про нещодавнє рішення Центральної виборчої комісії України призупинити оголошення та проведення місцевих виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах, що були заплановані на жовтень 2018 року" - йдеться у заяві.

"Необхідно вкрай терміново розв’язати будь-які юридичні та технічні питання задля забезпечення своєчасної організації виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах України та продовження процесу об’єднання громад" - наголошують автори заяви.

Раніше голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі висловлював сподівання, що вибори в об'єднаних громадах пройдуть до кінця року.

Як зазначається, таке рішення чинить вплив на більш ніж один мільйон українських громадян, котрі проживають у понад ста двадцяти новостворених об’єднаних територіальних громадах і вірять у децентралізацію та її переваги.

Нагадаємо, 16 серпня у ЦВК запевнили, що всі вибори до територіальних громад будуть призначені. Заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна заявила, що постанова ЦВК від 9 серпня полягає в тому, щоб отримати відповідні роз’яснення комітету ВР щодо застосування виборчого законодавства. "Жодного рішення про відтермінування виборів не було - про це можна було би говорити, коли були б призначені вибори на певну дату, але ж цього не було", - сказала Усенко-Чорна. Вона також наголосила, що ЦВК абсолютно обґрунтовано звернулася до профільного комітету ВР, щоб комітет реалізував свою функцію, яка закріплена за ним законом.