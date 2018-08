Мюнхенська конференція з безпеки заснувала премію імені Маккейна

Мюнхенська конференція з безпеки заснувала премію імені Джона Маккейна.

Про це повідомила прес-служба Мюнхенської конференції з безпеки на офіційній сторінці у Тwitter.

At #MSC2019, the McCain Prize will honor the best doctoral thesis & dissertation on topics that were particularly close to #JohnMcCain's heart – in cooperation w/ @McCainInstitute @LMU_Muenchen @TU_Muenchen & University of the @bundeswehrInfo. https://t.co/7km8pnucKT