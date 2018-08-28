Мюнхенська конференція з безпеки заснувала премію імені Маккейна

Мюнхенська конференція з безпеки заснувала премію імені Джона Маккейна.

Про це повідомила прес-служба Мюнхенської конференції з безпеки на офіційній сторінці у Тwitter.

At #MSC2019, the McCain Prize will honor the best doctoral thesis & dissertation on topics that were particularly close to #JohnMcCain's heart – in cooperation w/ @McCainInstitute @LMU_Muenchen @TU_Muenchen & University of the @bundeswehrInfo. https://t.co/7km8pnucKT

— Security Conference (@MunSecConf) 28 августа 2018 г.

Таким чином організація вирішила віддати данину пам'яті політику, який протягом багатьох років був "другом і партнером" конференції.

"Уперше цю премія буде вручено 15 лютого 2019 року в співпраці з Інститутом лідерства Джона Маккейна, з Університетом бундесверу, Вищою школою політики Технічного університету Мюнхена та Інститутом політичних наук імені Ганса і Софії Шолль Мюнхенського університету", - сказано в повідомленні.

Першу премію організатори планують вручити в пленарному залі баварського парламенту в присутності делегації американського Конгресу, головою журі буде керівник Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер.

Очікується, що премію щорічно вручатимуть авторові кращої кандидатської дисертації, дипломної або магістерської роботи на теми, які були "найбільш близькі" сенатору: "трансатлантичні відносини, парламентський контроль за діяльністю збройних сил, моральна відповідальність Заходу".

Сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня на 82-му році життя.