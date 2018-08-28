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МЗС: "Кіборги" - один з найуспішніших культурних проектів України за кордоном

28 серпня, 2018 - 12:00

Один із найуспішніших культурних проектів України — це популяризація фільму «Кіборги» за кордоном.

Про це повідомляє МЗС України на офіційній сторінці у Тwitter.

“Заступник Міністра VasylBodnar про якісно нове наповнення публічної дипломатії в зовнішній політиці в рамках #НарадаПослів2018: "Ми запустили дуже багато нових культурних проектів - один із найуспішніших - це популяризація фільму «Кіборги» за кордоном", - йдеться у повідомленні.

За словами Боднара, культурний вимір дипломатії - це низка цікавих інструментів поширення позитивних меседжів про Україну за кордоном.

“VasylBodnar: Український Інститут розпочинає свій складний шлях. Наше завдання - підтримувати та сприяти у реалізації їх цілей. Культурний вимір дипломатії - це низка цікавих інструментів поширення позитивних меседжів про Україну за кордоном”, - уточнили у МЗС.

Нагадаємо, Український Оскарівський комітет обрав 6 фільмів-претендентів на цьогорічний "Оскар", серед яких є фільм "Кіборги".

Джерело: День

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