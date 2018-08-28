На Генасамблеї ООН Порошенко підніме питання розгортання миротворчої місії на Донбасі, - Єльченко

Президент України Петро Порошенко під час виступу 26 вересня на Генеральній асамблеї ООН планує підняти питання розгортання миротворчої місії на Донбасі, - повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає РБК-Україна.

"Як і в минулі роки готується звіт президента на Генасамблеї ООН. Він має наступні умовно часові рамки як з 24 до 27 вересня. 26 вересня наш президент буде виступати на Генасамблеї ООН. Зрозуміло, що виступ буде стосуватися тих питань, які є в України до ООН. В першу чергу, я думаю, що буде зазначено те, що президент постійно підкреслював. Ми будемо продовжувати наполегливо боротися за ухвалення рішення по розгортанню на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН", - повідомив Єльченко.

На думку посла, Президент також не омине питання Голодомору.

"Я гадаю, президент обов'язково згадає питання Голодомору, оскільки в цьому році виповнюється 75 років трагедії, і ми будемо пробувати підготувати та схвалити під час цієї сесії 10 декларацію Генасамблеї ООН, присвячену цій події", - додав посол.

В рамках Генасамблеї Петро Порошенко проведе ряд двосторонніх зустрічей. Зокрема, зустріч з генсекретарем ООН і головою Генеральної Асамблеї ООН.