Нацбанк не планує утримувати курс гривні, - Чурій

У рамках круглого столу у Києві заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що Національний банк України не має наміру утримувати курс гривні будь-якою ціною. Про це повідомляє УНІАН.

"У нас уже 3,5 року плаваючий курс. Національний банк не відповідає за курс ні за законом, ні за Конституцією. Мета Національного банку - це досягнення низької стабільної інфляції, а не досягнення якогось курсу", - розповів Чурій.

Він зазначив, що підтримання курсу може мати негативні наслідки.

"Із 2011 по 2014 рік для підтримки курсу на певному рівні Національний банк витратив 40 млрд дол. Наш борг в іноземній валюті - 46 млрд. Так ось порахуйте - 40 млрд ми витратили для утримання курсу на рівні 8, і це не призвело ні до чого хорошого", - додав заступник голови НБУ.

Також Чурій додав, що на сьогодні курс гривні відповідає рівню на початок року і відбуваються коливання - нормальне явище.