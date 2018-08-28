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Нацбанк не планує утримувати курс гривні, - Чурій

28 серпня, 2018 - 14:44
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

У рамках круглого столу у Києві заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що Національний банк України не має наміру утримувати курс гривні будь-якою ціною. Про це повідомляє УНІАН.

 "У нас уже 3,5 року плаваючий курс. Національний банк не відповідає за курс ні за законом, ні за Конституцією. Мета Національного банку - це досягнення низької стабільної інфляції, а не досягнення якогось курсу", - розповів Чурій.

 Він зазначив, що підтримання курсу може мати негативні наслідки.

 "Із 2011 по 2014 рік для підтримки курсу на певному рівні Національний банк витратив 40 млрд дол. Наш борг в іноземній валюті - 46 млрд. Так ось порахуйте - 40 млрд ми витратили для утримання курсу на рівні 8, і це не призвело ні до чого хорошого", - додав заступник голови НБУ.

Також Чурій додав, що на сьогодні курс гривні відповідає рівню на початок року і відбуваються коливання - нормальне явище.

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