НБУ розраховує отримати транш від МВФ у розмірі $2 млрд до кінця осені

Національний банк України (НБУ) розраховує отримати черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) у рамках програми EFF до кінця осені, повідомив заступник голови центробанку Олег Чурій.

"Наш прогноз - нам вдасться домовитися з МВФ, і до нашого прогнозу ми закладаємо отримання траншу до кінця осені в сумі близько $2 млрд", - сказав він під час круглого столу, організованого "Фінансовим клубом", у Києві у вівторок.

Заступник голови НБУ також нагадав, що співпраця з Фондом відкриває Україні шлях до залучення фінансування від інших міжнародних організацій, таких як Світовий банк і Європейська комісія, на загальну суму близько $1,5 млрд.

"Ми можемо отримати ці кошти до кінця року", - сказав О.Чурій.

Більше того, додав він, це буде позитивним сигналом для приватних інвесторів, і Україна зможе вийти на зовнішній борговий ринок і розмістити довші цінні папери та за нижчою ставкою (порівняно з останнім шестимісячним випуском на $725 млн, розміщеним із прибутковістю 9,1% річних - ІФ).

"Ми очікуємо, що Міністерство фінансів зможе розмістити євробонди на суму близько $1,5 млрд. Це досить серйозна сума, яка зайде в резерви, яка дасть змогу країні здійснювати зовнішні виплати та Національному банку операції валютному ринку", - сказав він.

Водночас О.Чурій звернув увагу, що вартість запозичення на зовнішньому ринку залежить не лише від МВФ, але і від ситуації на світових ринках.

"Вона на сьогодні не зовсім сприятлива для ринків, що розвиваються. Але ситуація динамічна та може швидко змінитися. Принаймні у Мінфіну буде можливість вийти з позикою, яка їм необхідна для фінансування та поточних виплат за боргами, і дефіциту бюджету", - сказав заступник голови НБУ.