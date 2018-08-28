ОБСЄ: За тиждень на Донбасі кількість порушень перемир'я з використанням заборонених озброєнь збільшилася у 3,5 раза

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні фіксує збільшення випадків застосування забороненого озброєння на Донбасі, заявив у вівторок, 28 серпня, в тимчасово окупованому Донецьку на брифінгу перший заступник голови СММ Александр Хуг, передає "Інтерфакс-Україна".

"Загальна кількість порушень режиму припинення вогню за минулий тиждень сягала 5500 разів. Якщо порівнювати минулий тиждень і позаминулий, ми фіксуємо збільшення застосування забороненого Мінськими угодами озброєння приблизно в 3,5 раза", - сказав він.

За його словами, основними гарячими точками залишаються район Авдіївка - донецький аеропорт - Ясинувата, південний і східний сектори Світлодарська, райони Маріуполя і населеного пункту Жолобок.

"В усіх цих точках ми зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, окрім східного напрямку навколо Маріуполя, там ми фіксували зниження", - додав А.Хуг.

Він також зазначив, що через безперервні бойові дії ОБСЄ фіксує руйнування цивільної інфраструктури.

А.Хуг також повідомив про відкриття КПВВ "Майорське" і черги на цьому пропускному пункті.

"Сьогодні я приєднався до патруля СММ ОБСЄ, і ми спостерігали великі черги на КПВВ "Майорське", найімовірніше через те, що він кілька днів був закритий", - зазначив А.Хуг.

За його словами, перед тим, як було закрито цей пропускний пункт, місія фіксувала порушення режиму припинення вогню у безпосередній близькості від цього КПВВ.

"І протягом кількох днів ми сприяли налагодженню діалогу між сторонами, і після цього сьогодні вранці КПВВ "Майорське" було знову відкрито", - додав він.

Як повідомлялося раніше, упродовж минулої доби ситуація в зоні операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі чотири рази - з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Нагадаємо, на переговорах у Мінську Тристороння контактна група на засіданні 22 серпня ухвалила заяву про припинення вогню на Донбасі у зв'язку із початком навчального року - з 00.01 29 серпня.