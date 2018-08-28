Після Brexit Британія буде мати можливість розширити санкції проти РФ, - посол

Після виходу з Європейського Союзу Велика Британія збереже нинішні санкції проти Росії та матиме можливість розширення їх, - заявила на нараді посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко. Про це повідомляє УНН.

"Після виходу з ЄС санкції для Британії не будуть діяти, тому вона розробила своє санкційне законодавство. Воно готове і вже внесене в парламент, але ухвалюватися буде в момент після виходу з ЄС", - розповіла посол.

Галібаренко відзначила позитив цього законодавства в його простій логіці та лаконічності.

"Британці заклали дуже просту логіку: інкорпорувати під санкційний режим всі ті санкції, які діють у рамках міжнародних організацій, членом яких була Велика Британія, і на рівні ООН, і на рівні ЄС. Будуть інкорпоровані і санкції, що хвилюють нас, тобто проти РФ. Все те, що діяло в рамках ЄС, увійде до законодавства Великої Британії. Ще один позитивний момент – те, що Британія передбачила для себе можливість доповнювати списки як фізичних осіб, так і юридичних", - заявила вона.

Також посол нагадала, що в кінці минулого року уряд Британії вніс поправки, що дозволяють країні мати окремі санкційні списки щодо осіб, які були причетні до порушень прав людини.