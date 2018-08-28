Порошенко доручив МЗС готуватися до розриву базового договору про дружбу з РФ

Президент Петро Порошенко доручив МЗС готуватися до розриву базового договору про дружбу з Російською Федерацією. Про це він заявив у вівторок, 28 серпня, під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України, повідомляє "ЄП".

"Сьогодні ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку – припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом", - заявив президент.

Порошенко повідомив, що МЗС вже отримав відповідне доручення і ближчим часом Україна здійснить необхідні кроки.

"Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів для таких дій", - наголосив він.

Перед тим Порошенко нагадав про інші кроки з дистанціювання України від РФ.

"Ми продовжуємо нитку за ниткою рвати ту павутину, якою російський царизм, а пізніше червоний більшовизм довгі століття методично обплутував волелюбну українську душу", - заявив він, нагадавши про здобуття економічної, енергетичної незалежності та просування до отримання Томосу для української помісної церкви.

Нагадаємо, договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією було укладено 31 травня 1997 року терміном на 10 років (з наступною автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Верховна Рада ратифікувала договір 14 січня 1998 року, Держдума - 25 грудня 1998 року. Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами).

Згідно зі статтею 40 договору, його укладено терміном на десять років. Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за шість місяців до завершення чергового десятирічного періоду. Термін відліку першого десятирічного періоду починався з дати, коли договір набув чинності (з 1 квітня 1999 роки), і завершувався 1 квітня 2009 року. Тоді ні одна зі сторін не виявила бажання про припинення дії договору до 1 жовтня 2008 року, тому його дія автоматично продовжилося на наступний десятирічний період.

Згідно з Угодою про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ і Україною, закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного.